Постройте четырехуголиник ABCD по координатам его вершин A (-1; 1). B (-3; 4). C (3; 2). D(2; -3).
Математика
Постройте четырехуголиник ABCD по координатам его вершин A (-1; 1). B (-3; 4). C (3; 2). D(2; -3).
Ответ(ы):
Гость:
Похоже, что так. Какой-то треугольник, а не четырехугольник...
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