Напишите 2 предложения со словосочетаниями полторы минуты и полтораста метров.
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Напишите 2 предложения со словосочетаниями полторы минуты и полтораста метров.
Ответ(ы):
Гость:
1) Полторы минуты хватило для решения задачи. 2) На уроке физкультуры ученики должны были на время пробежать полтораста метров.
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