На контрольной работе учитель раздает задание всего 5 вариантов. Сколькими способами учитель может раздать задание 5 ребятам?

Математика

На контрольной работе учитель раздает задание всего 5 вариантов. Сколькими способами учитель может раздать задание 5 ребятам?

Автор: Гость