На контрольной работе учитель раздает задание всего 5 вариантов. Сколькими способами учитель может раздать задание 5 ребятам?
Математика
На контрольной работе учитель раздает задание всего 5 вариантов. Сколькими способами учитель может раздать задание 5 ребятам?
Ответ(ы):
Гость:
5*5=25 вроде так т.к 5 ребят и 5 вариантов
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Математика
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