Составь и запиши по три -четыре слова к каждой модели. лес дом дым лис сказ молод езд лет ход вод дар сам руб приставка по при от на под с про рас суфикс ник ок ик иц ец ечк ичк к чик

Русский язык

Составь и запиши по три -четыре слова к каждой модели. лес дом дым лис сказ молод езд лет ход вод дар сам руб приставка по при от на под с про рас суфикс ник ок ик иц ец ечк ичк к чик

Автор: Гость