Составь и запиши по три -четыре слова к каждой модели. лес дом дым лис сказ молод езд лет ход вод дар сам руб приставка по при от на под с про рас суфикс ник ок ик иц ец ечк ичк к чик
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Составь и запиши по три -четыре слова к каждой модели. лес дом дым лис сказ молод езд лет ход вод дар сам руб приставка по при от на под с про рас суфикс ник ок ик иц ец ечк ичк к чик
Ответ(ы):
Гость:
Составные слова. Лесник, лесок, домик, домец, лисец, сказник, ездок, ездник, летник, ходок, ходец, водник, дарник, дарок, самец, самок, рубник, рубчик.
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