Помогите пожалуйста решить задачу 807

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу 807
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Ответ(ы):
Гость:
Медведи в Кыргызстагне-х Медведей в Казахстане-2/3х Медведей в Таджикистане-13/30х 2/3ч-13/30х=350 20/30х-13/30х=350 7/30х=350 7х=350*30 7х=10500 х=10500:7 х=1500(мед.)-в Кыргызстьане 2)2/3*1500=1000(мед.)-в Казахстане 3)13/30*1500=13*50=650(мед.)-в Таджикистане
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