Умение подбирать обобщающее слово для группы объектов 60-38,70-27

Математика
Умение подбирать обобщающее слово для группы объектов 60-38,70-27
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Обобщающее понятие - разность чисел
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