Умение подбирать обобщающее слово для группы объектов 60-38,70-27
Математика
Умение подбирать обобщающее слово для группы объектов 60-38,70-27
Ответ(ы):
Гость:
Обобщающее понятие - разность чисел
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