Это можно усвоить,но нельзя освоить.варианты ответов-заболоченные земли,дополнительные маршруты,смежные профессии,таблицу умножения,новые месторождения

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Это можно усвоить,но нельзя освоить.варианты ответов-заболоченные земли,дополнительные маршруты,смежные профессии,таблицу умножения,новые месторождения
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Таблицу умножения или новые месторождения
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