Помагите пожалуйста написать про южную америку..

Гость: Гость:

Историю континента можно условно разделить на три этапа. Первый — это период становления, расцвета и упадка автохтонных цивилизаций (инки и др.). Второй — это эпоха европейского завоевания (Конкиста) и колониализма 1500—1800 гг., когда большая часть континента находилась в зависимости от двух европейских стран (Испания и Португалия). Несмотря на относительно небольшую продолжительность, именно в этот период сложились языки и культуры, экономики, а также зачатки государственности большинства современных латиноамериканских государств. Период после получения независимости мало чем отличался от колониального в экономико-социальном плане. Более того, он усугубился политической нестабильностью большинства стран региона, а также постоянной интервенцией со стороны США, экономико-социальные ценности которых в большинстве своём чужды жителям Южной Америки. Историю стран Гвианского побережья следует рассматривать отдельно. Гайана, Суринам и, в меньшей степени, Французская Гвиана, заметно отличаются от большинства испано- и португалоязычных стран континента.Доклассический периодСуществует две версии о возможном заселении территорий Южной Америки человеком. Согласно первой, заселение происходило из Азии, с территории современной России, через Берингов пролив и Северную Америку, однако не все существующие археологические находки укладываются в данную теорию[источник не указан 896 дней] , в связи с чем выдвигается теория[кем?] о возможности существования «до-сибирских» южноамериканских аборигенов.Первые сельскохозяйственные опыты человека в Южной Америке датируются 6500 г. до н. э., когда в Амазонииначали культивировать бананы, картофель и острый красный перец[1].Открытие Южной АмерикиСтремясь открыть морской путь в Индию, Христофор Колумб пересёк в 1492 году Атлантический океан и открыл Большие Антильские острова. За первой экспедицией последовала вторая, потом третья. Маршрут своей третьей экспедиции проложил значительно южнее уже известных ему земель и открыл остров Тринидад, проведя корабль между островом и неизвестным берегом. Испанцев удивило, что вода вдоль него была почти пресной. Адмирал записал в дневнике: «… такая мощная река могла существовать только на материке, и на юге есть ещё материк».Испанские экспедиции XV—XVIВслед за Колумбом в Южную Америку на поиски новых земель и новых богатств — золота и драгоценностей — отправились многочисленные испанские экспедиции.Экспедиция Франсиско Орельяны В конце декабря 1541 года флотилия Франсиско Орельяны, состоящая из бригантины и четырёх каноэ, начала спуск к океану по реке Напо. Более чем через месяц плавания они попали в реку «широкую, как море», то есть в Амазонку. По пути на восток испанцы встречали индейские деревни, видели многочисленные притоки. Огромный левый приток, воды которого были «чёрными, как чернила», они назвали Рио-Негру — «чёрная река». Лишь в августе 1542 года они дошли до устья реки