Как пишется слово заг...монили?

Русский язык
Как пишется слово заг...монили?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Загомонили от слова гомон
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