Сформулируйте признаки, свойственные деловому общению. Придерживаетесь ли вы где нибудь этих правил общениям в каких ситуациях?

Обществознание

Сформулируйте признаки, свойственные деловому общению. Придерживаетесь ли вы где нибудь этих правил общениям в каких ситуациях?

Автор: Гость