Сформулируйте признаки, свойственные деловому общению. Придерживаетесь ли вы где нибудь этих правил общениям в каких ситуациях?
Обществознание
Сформулируйте признаки, свойственные деловому общению. Придерживаетесь ли вы где нибудь этих правил общениям в каких ситуациях?
Ответ(ы):
Гость:
Во время делового общения мы обращаемся к кому-либо на ВЫ .
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