Помогите пожалуйста решить задачу. Тетушка Полли заставила как-то Тома отчистит?? до блеска А(шт.) серебряных ложек. Том похвастался трем своим друзьям, что это очень интересное занятие, и друзья тоже захотели почистить ложки...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Тетушка Полли заставила как-то Тома отчистит?? до блеска А(шт.) серебряных ложек. Том похвастался трем своим друзьям, что это очень интересное занятие, и друзья тоже захотели почистить ложки. Дик почистил 1/3 всех ложек, Джим 1/5, а Билл 5/12. Сколько ложек осталось почистить Тому? Составьте выражение и найди его значение при А=24.
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Автор: Гость
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Гость:
31 ложку тому осталось почистить)
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