3x=2 Помогите решить

Музыка
3x=2 Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/3 записать дробью....
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