Внутренние воды Северной Амерки

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Внутренние воды Северной Америки Общее суммарное годовое количество осадков на единицу площади в Северной Америке составляет 670 мм. Из них на поверхностный сток расходуется 203 мм, на подземный — 84 мм, на испарение — 383 мм. По объему полного и подземного стока Северная Америка занимает второе место после Южной Америки. По территории материка протекают полноводные реки, здесь много озер, горных и покровных ледников, значительные бассейны подземных вод. Реки материка принадлежат к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. При этом главный водораздел сдвинут к западу, к Тихому океану. Поэтому большая часть рек относится к бассейнам Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Область внутреннего стока незначительна. Она занимает часть Большого Бассейна и небольшой район на севере Мексиканского нагорья. Питание у рек Северной Америки снеговое, дождевое, ледниковое, грунтовое (преобладающие источники питания) и смешанное для больших (“транзитных”) рек. Крупнейшая речная система материка — система Миссисипи — Миссури. Ее бассейн занимает 1/6 часть территории материка. Длина самой Миссисипи 3779 км. Но если принять за исток реку Миссури, то длина речной системы составит 5985 км. Общий водоток системы образован из слияния трех довольно разных по питанию и режиму рек — верхней Миссисипи, Миссури и Огайо. В верховьях река имеет снегово-дождевое питание. Уровень Миссисипи до слияния с Миссури колеблется по сезонам не так сильно, как уровень Миссури. Миссури отражает в своем питании и режиме климатические особенности и Скалистых гор, и возвышенных Великих равнин, и плато Прерий. К концу лета река мелеет; судоходство на Миссури даже в нижнем течении затруднено. Только после слияния с Огайо (ее длина 1580 км) Миссисипи действительно становится “великой рекой”. Объем воды в Миссисипи увеличивается более чем вдвое. Река Огайо отличается довольно равномерным гидрологическим режимом, отражающим режим осадков Аппалачей и предаппалачских равнин. Ежегодно Миссисипи приносит к Мексиканскому заливу около 400 млн. тонн наносов, главным источником которых являются река Миссури (“илистая река”) и Арканзас. Обширная дельта реки выдвигается в Мексиканский залив на 100 м ежегодно