Ответить на вопрос что такое культура?
Окружающий мир
Ответить на вопрос что такое культура?
Ответ(ы):
Гость:
Культура - совокупность достижений человечества в произведенном, общественном и духовном общении. УДАЧИ ВАМ!!!
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