Помогите СРОЧНО!! (программирование линейных уравнений). Составить алгоритм вычисления площади (S) прямоугольного треугольника со сторонами a,b.

Информатика
Помогите СРОЧНО!! (программирование линейных уравнений). Составить алгоритм вычисления площади (S) прямоугольного треугольника со сторонами a,b.
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