Помогите СРОЧНО!! (программирование линейных уравнений). Составить алгоритм вычисления площади (S) прямоугольного треугольника со сторонами a,b.
Информатика
Помогите СРОЧНО!! (программирование линейных уравнений). Составить алгоритм вычисления площади (S) прямоугольного треугольника со сторонами a,b.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составь текст на тему "ну и котик -коток!"по рисункам к упр.4. Используй опорные слова и выражения. Маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквари...
Русский язык