Составь текст на тему "ну и котик -коток!"по рисункам к упр.4. Используй опорные слова и выражения. Маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадется,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-ко...
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Составь текст на тему "ну и котик -коток!"по рисункам к упр.4. Используй опорные слова и выражения. Маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадется,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-коток.
Ответ(ы):
Гость:
Маленькие красивые рыбки плавают в воде аквариума.Любопытный и хитрый кот увидев рыбок, подкрался к аквариуму и опустил в него лапу, хочет поймать в воде рыбок.Ну и котик-коток!
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