Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?
Математика
Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1750-95 РАВНО 1655 УЧ - В ДРУГІЙ ШКОЛІ 2. 1655-119 РАВНО 1536 УЧ ВІДПОВІДЬ У ТРЕТІЙ ШКОЛІ 1536 УЧНІВ.
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