Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?

Математика

Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?

Автор: Гость