Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?

Математика
Задача:В одній міській школі вчиться 1750 учнів, у другій -на 95 учнів менше, ніж у пер??ій, а в третій - на 119 учнів менше,ніж у другій. Скільки учнів у третій школі ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1750-95  РАВНО  1655   УЧ   - В ДРУГІЙ ШКОЛІ                                 2. 1655-119 РАВНО 1536 УЧ                                                                              ВІДПОВІДЬ У ТРЕТІЙ ШКОЛІ  1536 УЧНІВ.  
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