2лыжника вышли из поселка одновременно в противоположные направлениях.один из ни?? шел со скоростью 12км/ч а другой-10км/ч .через сколько часов расстояние сежду ними будет 44км? какое расстояние пройдет за это время кадый лыжник
Математика
2лыжника вышли из поселка одновременно в противоположные направлениях.один из ни?? шел со скоростью 12км/ч а другой-10км/ч .через сколько часов расстояние сежду ними будет 44км? какое расстояние пройдет за это время кадый лыжник
Ответ(ы):
Гость:
12+10 = 22(км/ч) - скорость их удаления;44 : 22= 2(ч) - через 2 часа2 * 12 = 24(км) - пройдёт первый2 * 10 = 20(км) - пройдёт второй
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