2лыжника вышли из поселка одновременно в противоположные направлениях.один из ни?? шел со скоростью 12км/ч а другой-10км/ч .через сколько часов расстояние сежду ними будет 44км? какое расстояние пройдет за это время кадый лыжник

Математика

2лыжника вышли из поселка одновременно в противоположные направлениях.один из ни?? шел со скоростью 12км/ч а другой-10км/ч .через сколько часов расстояние сежду ними будет 44км? какое расстояние пройдет за это время кадый лыжник

Автор: Гость