Объясни значения выражений прорываться -
Литература
Объясни значения выражений прорываться -
Ответ(ы):
Гость:
Разрушать препятствия, преодолевая сопротивление, двигаться
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