Объясни значения выражений прорываться -

Литература
Объясни значения выражений прорываться -
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Разрушать препятствия, преодолевая сопротивление, двигаться
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