Сколько месяцев в году Запиши множество месяцев в которых 31 день и может вместе в ??оторых 30 дней остались ли еще месяцев Сколько дней в феврале

Математика

Сколько месяцев в году Запиши множество месяцев в которых 31 день и может вместе в ??оторых 30 дней остались ли еще месяцев Сколько дней в феврале

Автор: Гость