Сколько месяцев в году Запиши множество месяцев в которых 31 день и может вместе в ??оторых 30 дней остались ли еще месяцев Сколько дней в феврале

Математика
Сколько месяцев в году Запиши множество месяцев в которых 31 день и может вместе в ??оторых 30 дней остались ли еще месяцев Сколько дней в феврале
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Апрель,июнь,сентябрь,ноябрь - 30 дней февраль - либо 28, либо 29 остальные - 31
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