2 предложения про зиму на татарском языке бэйлеки кисэкчэ
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2 предложения про зиму на татарском языке бэйлеки кисэкчэ
Ответ(ы):
Гость:
Пришла зима и дни стали холоднее. Зимой дни становятся короче, а ночи длиннее. ↓ Килде кыш көннәре булды холоднее. Кыш көннәре булалар кыскарак, ә төн озын.
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