Пожалуйста помогите мне безмозговой тупице перевести эти два текста с англ яз на ??усс яз !!! Заранее Спасибо Вам !

Гость: Гость:

Это самая худшая караоке игра которую я знаю. Она ужасная! Она только имеет 20 песен на плейлисте,и при этом,они очень старомодные. Она не очень интерактивная потому-что ты не можешь сохранять свои песни. Единственный плюс в игре "Pop Hero" это то что он дешевле чем другие похожие на него игры. Но я не рекомендую ее!