Каково значение лишайников в природе и в жизни человека? Помогите
Биология
Каково значение лишайников в природе и в жизни человека? Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Лишайники показывают уровень экологии
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