Укажите словосочетания в предложениях? Из-за горизонта быстро пронеслись низкие ??блака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло.
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Укажите словосочетания в предложениях? Из-за горизонта быстро пронеслись низкие ??блака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло.
Ответ(ы):
Гость:
Низкие облака в голубом просвете
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