Укажите словосочетания в предложениях? Из-за горизонта быстро пронеслись низкие ??блака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло.

Русский язык

Укажите словосочетания в предложениях? Из-за горизонта быстро пронеслись низкие ??блака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло.

Автор: Гость