9.Какие предложения называются сложными? Как разделяются на письме части сложного предложения ?

Русский язык
9.Какие предложения называются сложными? Как разделяются на письме части сложного предложения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В сложных предложениях есть не только граматическая основа но ивторостепенные члены они разделяются запятой
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