9.Какие предложения называются сложными? Как разделяются на письме части сложного предложения ?
Русский язык
9.Какие предложения называются сложными? Как разделяются на письме части сложного предложения ?
Ответ(ы):
Гость:
В сложных предложениях есть не только граматическая основа но ивторостепенные члены они разделяются запятой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Сформулируйте признаки, свойственные деловому общению. Придерживаетесь ли вы где нибудь этих правил общениям в каких ситуациях?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Тетушка Полли заставила как-то Тома отчистит?? до блеска А(шт.) серебряных ложек. Том похвастался трем своим ...
Окружающий мир