Помогите пожалуйста! !!номер 8, 10
Английский язык
Помогите пожалуйста! !!номер 8, 10
Ответ(ы):
Гость:
West, east,north,south если я так поняла что пробел это одна буква то river, trip, north,south,east
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