План к сказке волшебная иголочка

Литература
План к сказке волшебная иголочка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Вступление ( это часть рассказа, в которой мы знакомимся с героями, обстоятельствами действия). 2. Завязка ( это описание события, из-за которого происходит всё дальнейшее действие. Чаще всего начинается со слов «Однажды…», «Вдруг…»). 3. Развитие действия ( это часть рассказа, в которой мы узнаём, что происходит, как развиваются события). 4. Развязка ( это часть рассказа, в которой происходит завершение действия, его кульминация). 5. Заключение ( это часть рассказа, в которой говорится, что было с героями после того, как действие «развязалось».
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