План к сказке волшебная иголочка

Гость: Гость:

1. Вступление ( это часть рассказа, в которой мы знакомимся с героями, обстоятельствами действия). 2. Завязка ( это описание события, из-за которого происходит всё дальнейшее действие. Чаще всего начинается со слов «Однажды…», «Вдруг…»). 3. Развитие действия ( это часть рассказа, в которой мы узнаём, что происходит, как развиваются события). 4. Развязка ( это часть рассказа, в которой происходит завершение действия, его кульминация). 5. Заключение ( это часть рассказа, в которой говорится, что было с героями после того, как действие «развязалось».