Придумайте пожалуйста три вопроса к россказу подарки под подушкой. Даю 25 баллов п??могите пожалуйста . Только что попало не пишите а то заблакирую и баллы заберкт
Литература
Придумайте пожалуйста три вопроса к россказу подарки под подушкой. Даю 25 баллов п??могите пожалуйста . Только что попало не пишите а то заблакирую и баллы заберкт
Ответ(ы):
Гость:
5. Как ты думаешь, почему сон так нужен твоему телу? 6. А ты знаешь, что некоторые животные спят весь день, а ночью просыпаются? 7. А ты знаешь, что дети, которые живут на другом конце земного шара, сейчас только просыпаются? 8. Какой бы ты хотел увидеть сон сегодня? 9. Как думаешь, откуда приходят сны? 10. Давай придумаем одну вещь: чем мы с тобой завтра займемся в свободное время? 11. Что ты первым делом хочешь сделать завтра с утра?
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