Чем ты можешь заниматься летом
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Чем ты можешь заниматься летом
Ответ(ы):
Гость:
I like summer! Summertime is very cool.In summer I can swim and walk , play and others.With friends I can go to theatres and cinema.I like it and I waiting summer. Можешь что-нибудь еще сам добавить
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