Чем ты можешь заниматься летом

Английский язык
Чем ты можешь заниматься летом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I like summer! Summertime is very cool.In summer I can swim and walk , play and others.With friends I can go to theatres and cinema.I like it and I waiting summer. Можешь что-нибудь еще сам добавить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Умение подбирать обобщающее слово для группы объектов 60-38,70-27
Ответить
Литература
Придумайте пожалуйста три вопроса к россказу подарки под подушкой. Даю 25 баллов п??могите пожалуйста . Только что попало не пишите а то заблакирую...
Ответить
Математика
Какое число умножили на 100 и получили 670000
Ответить
Другие предметы
Это можно усвоить,но нельзя освоить.варианты ответов-заболоченные земли,дополнительные маршруты,смежные профессии,таблицу умножения,новые месторожд...
Ответить
Биология
Количество лепестков у малины
Ответить