Помогите пожалуйста решить, очень срочно пожалуйста 1)Определите высоту здания,если капля воды падала с крыши в течении 5 с 2)Сколько времени падало тело без начальной скорости,если за последние 2с оно прошло 60 м?
Физика
Помогите пожалуйста решить, очень срочно пожалуйста 1)Определите высоту здания,если капля воды падала с крыши в течении 5 с 2)Сколько времени падало тело без начальной скорости,если за последние 2с оно прошло 60 м?
Ответ(ы):
Гость:
для первой задачипервый способ:h=v0*t+(g*t^2)/2=0*5+10*25/2=125мвторой способ:t=√2h/gh=g*t²/2=10*25/2=125 мдля второй задачиS=v₀t+gt²/2; {g≈10}60=2v₀+10*4/2;2v₀=60-20;v₀=20;v=gt;t=v/g=20/10=2.
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