Помогите пожалуйста решить, очень срочно пожалуйста 1)Определите высоту здания,если капля воды падала с крыши в течении 5 с 2)Сколько времени падало тело без начальной скорости,если за последние 2с оно прошло 60 м?

Физика

Помогите пожалуйста решить, очень срочно пожалуйста 1)Определите высоту здания,если капля воды падала с крыши в течении 5 с 2)Сколько времени падало тело без начальной скорости,если за последние 2с оно прошло 60 м?

Автор: Гость