184 номер помогите! Буду очень признателен!
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184 номер помогите! Буду очень признателен!
Ответ(ы):
Гость:
1-are.2-it is,it is.3-are,there are.4-were,they were.5-is,it is.6-is,7-are,8-it.9-them.10-them.
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