Раздели прямоугольник на 8 клеток по 1 см в квадрате.Составь по рисунку различные равенства на умножение и деление из чисел 2,4 и 8

Математика

Раздели прямоугольник на 8 клеток по 1 см в квадрате.Составь по рисунку различные равенства на умножение и деление из чисел 2,4 и 8

Автор: Гость