Раздели прямоугольник на 8 клеток по 1 см в квадрате.Составь по рисунку различные равенства на умножение и деление из чисел 2,4 и 8
Математика
Раздели прямоугольник на 8 клеток по 1 см в квадрате.Составь по рисунку различные равенства на умножение и деление из чисел 2,4 и 8
Ответ(ы):
Гость:
4*2=8 2*4=8 8:2=4 8:4=2
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