ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24= (если что х во второй степени) б) ab-ac-bx+cx+c-b=
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24= (если что х во второй степени) б) ab-ac-bx+cx+c-b=
Ответ(ы):
Гость:
A(a+3)-2(a+3)=(a+3)(a-2) б)ab-ac-bx+cx+c-b=(ab-bx-b)-(ac-cx-c)=b(a-x-1)-c(a-x-1)=(a-x-1)(b-c) насчет а) не знаю
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