ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24= (если что х во второй степени) б) ab-ac-bx+cx+c-b=

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24= (если что х во второй степени) б) ab-ac-bx+cx+c-b=

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