5предложений про" Ханшатырна казахск языке
Қазақ тiлi
5предложений про" Ханшатырна казахск языке
Ответ(ы):
Гость:
20 метр цемент іргетасқа орнатылған қаладағы ең биік және әлемдегі киіз үй пішіндес ең үлкен ғимараттың құрылысы кезінде пайдаланылған көптеген технологиялар мен материалдар теңдесі жоқ болып табылады, олардың кейбірі әлемдік тәжірибеде тұңғыш рет қолданылып отыр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24=...
Математика
Математика
На контрольной работе учитель раздает задание всего 5 вариантов. Сколькими способами учитель может раздать задание 5 ребятам?
Русский язык