Фонетический разбор слова яркого :-(
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Фонетический разбор слова яркого :-(
Ответ(ы):
Гость:
Яркого-яр-ко-го-3 сл. я(я)-гласн.,ударн.. р(р)-согл.,непарн.,звонк.,тв.. к(к)-согл.,парн.,глух.,тв.. о(а)-гласн.,безударн.. г(в)-согл.,парн.,глух.,тв.. о(а)-гласн.,безударн..
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