Фонетический разбор слова яркого :-(

Русский язык
Фонетический разбор слова яркого :-(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Яркого-яр-ко-го-3 сл. я(я)-гласн.,ударн.. р(р)-согл.,непарн.,звонк.,тв.. к(к)-согл.,парн.,глух.,тв.. о(а)-гласн.,безударн.. г(в)-согл.,парн.,глух.,тв.. о(а)-гласн.,безударн..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Число 1 045 265 увеличить на столько, сколько в нем сотен
Ответить
Қазақ тiлi
5предложений про" Ханшатырна казахск языке
Ответить
Русский язык
Напишите 2 предложения со словосочетаниями полторы минуты и полтораста метров.
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН!: а(а+3)-2(а+3)= Разложите на множители многочлен: а) х2-10х-24=...
Ответить
Математика
можете номер 13 помось плииз а и б .
Ответить