Помогите сочинить стих о природе только сами пж сразу 50баллов
Литература
Помогите сочинить стих о природе только сами пж сразу 50баллов
Ответ(ы):
Гость:
Ветер вьюгу поднимает, Солнце домик освещает, Белый зайчик под окном пробегает вечерком вот и ночка наступает, звезды в темноте мерцают. Волку серому не спится в темноте же он томится
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