Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полторы трубы. Р.п. Полторейтрубей. Д.п. Полторямтрубям. В.п. Полторы трубы. Т.п. Полторямитрубями. П.п. (О) полторяхтрубях.
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Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полторы трубы. Р.п. Полторейтрубей. Д.п. Полторямтрубям. В.п. Полторы трубы. Т.п. Полторямитрубями. П.п. (О) полторяхтрубях.
Ответ(ы):
Гость:
Им.п - Полторы трубы Р.п - Полутора трубы Д.п -Полутора трубы В.п - Полторы трубы Т.п - Полутора трубы П.п - Полутора трубы
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