Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полторы трубы. Р.п. Полторейтрубей. Д.п. Полторямтрубям. В.п. Полторы трубы. Т.п. Полторямитрубями. П.п. (О) полторяхтрубях.

Русский язык
Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полторы трубы. Р.п. Полторейтрубей. Д.п. Полторямтрубям. В.п. Полторы трубы. Т.п. Полторямитрубями. П.п. (О) полторяхтрубях.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Им.п - Полторы трубы Р.п - Полутора трубы Д.п -Полутора трубы В.п - Полторы трубы Т.п - Полутора трубы П.п - Полутора трубы
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