2,16:2 7/10+0,3*1 4/5

Математика
2,16:2 7/10+0,3*1 4/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,16:2 7/10+0,3*1 4/5 = 216/100 : 27/10 + 3/10 * 9/5 = 216/100 * 10/27 + 310 * 9/5 = 8/10 + 27/50 = (40 + 27)/50 = 67/50 = 1  17/50 Ответ: 1  17/50
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