2-3 вопрса для викторины о германии, австрии, цвейцарии

Гость: Гость:

Для Германии-1.У какой страны столица Берлин? 2.В какой стране говорят по-немецки? Для Австрии-1.У какой страны столица Вена? 2.В какой стране население 8,46 млн.чел.? Для Швейцарии-1.У какой страны девиз «Один за всех, все за одного»? 2.У какой страны на флаге "белый плюсик"