2,4 : ( 1 5/14 - 9/10 ) найдите значение выражения
Алгебра
2,4 : ( 1 5/14 - 9/10 ) найдите значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4 : ( 1 5/14 - 9/10 )= 2,4 : ( 19/14 - 9/10 )= 24 : (190/140 - 126/140)= 24 : 64/140=420/8=52,5
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