(2,5*10^6)*(4,8*10^-8)
Математика
(2,5*10^6)*(4,8*10^-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ = 120m а "m" как пишется я не знаю. sorri
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