2,8 это какая оценка в четверти

Алгебра
2,8 это какая оценка в четверти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если округлять до целой, то тройка.
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