2,8 это какая оценка в четверти
Алгебра
2,8 это какая оценка в четверти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если округлять до целой, то тройка.
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