3 3 3 3 = 7 КАК СДЕЛАТЬ 3 3 3 3 =8 3 3 3 3=9

Информатика
3 3 3 3 = 7 КАК СДЕЛАТЬ 3 3 3 3 =8 3 3 3 3=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×3×3÷3=7 3×3+3-3=9 ответ с 8 не смог решать
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