275 пожалуйста.Кто зделает буду благодарна.
Математика
275 пожалуйста.Кто зделает буду благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (29)=841 б) (36)=1296 в) (75)=5625 г) (23)=529
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