"Полотенца " надо соченить предложение на казахском языке

Қазақ тiлi
"Полотенца " надо соченить предложение на казахском языке
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Гость:
Мен орамалга суртиндим
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