"Полотенца " надо соченить предложение на казахском языке
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"Полотенца " надо соченить предложение на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен орамалга суртиндим
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Қазақ тiлi