Назовите словари с которыми вы познакомились ято в них можно узнать о слове?
Русский язык
Назовите словари с которыми вы познакомились ято в них можно узнать о слове?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы познакомились с толковым словарем, сводным словарем современной русской лексики, русским орфоэпическим словарем, словообразовательным словарем русского языка, словарем современного русского литературного языка, современным толковым словарем русского языка, большим русским словарем-справочником синонимов, орфографическим словарем, словарем антонимов и другими словарями. В них можно узнать о толковании слова, правильном его написании, о происхождении слова, какие у слова есть антонимы, синонимы.
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