Спиши .вставляя пропушинные гласные в суффиксах, подбирая проверочное слово . уго??оч..к - . дом....к - . сыноч....к - . сад....к - . грибоч....к - . корабл....к - . дружоч.....к - . журавл....к - . лужоч.....к - . мост....к - ...
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Спиши .вставляя пропушинные гласные в суффиксах, подбирая проверочное слово . уго??оч..к - . дом....к - . сыноч....к - . сад....к - . грибоч....к - . корабл....к - . дружоч.....к - . журавл....к - . лужоч.....к - . мост....к - . пенеч....к - . хвост....к - . шажоч.....к - . букет....к - .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УголочЕк,домИк,сыночЕк,садИк,грибочЕк,кораблИк,дружочЕк,журавлИк,мостИк,пенечЕк,хвостИк,шажочЕк,букетИк
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