Смесь для компота готовят из 3 частей слив из 5 частей крыжовника . Сколько килогра??м слив надо взять чтобы приготовить 160 килограмм смеси для компота
Математика
Смесь для компота готовят из 3 частей слив из 5 частей крыжовника . Сколько килогра??м слив надо взять чтобы приготовить 160 килограмм смеси для компота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+3=8(Ч)-в смеси компота 2)160:8=20(кг)- в одной части. 3)20*3=60(кг)
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