Смесь для компота готовят из 3 частей слив из 5 частей крыжовника . Сколько килогра??м слив надо взять чтобы приготовить 160 килограмм смеси для компота

Математика

Смесь для компота готовят из 3 частей слив из 5 частей крыжовника . Сколько килогра??м слив надо взять чтобы приготовить 160 килограмм смеси для компота

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