Помогите пж ,найдите слово с непроверяемой безударной гласной семена, правдивый, абитуриент, цветочек зеленый, инвентарь, волевой, хитрить победить, холмистый, либерал, чернота интеллигент, белила, столпиться, замечать те...
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Помогите пж ,найдите слово с непроверяемой безударной гласной семена, правдивый, абитуриент, цветочек зеленый, инвентарь, волевой, хитрить победить, холмистый, либерал, чернота интеллигент, белила, столпиться, замечать телесный, конгресс, небеса, белеет оперенье, хвостатый, пессимизм, деление стрелять, снежинки, плоды, канонада пропаганда, резвиться, вязание, садовый лепить, движение, террор, полезный лесной, ветчина, соболиный, вредить кричать, ширина, тропинка, витрина зеркальный, изоляция, скалистый, скрипеть строка, лежанка, береговой, директива бегунья, брошюра, твердить, тянуть оригинал, летающий, успевать, гостить темнота, говорить, гордиться, стипендия печенье, вдохнуть, суверенитет,толпиться интеллект, свисток, смотреть, обижать проверять, опасаться, снеговик, каталог официальный, слепить, свистеть, стебельки краснеть, парламент, наводнение , дрожать тенистый,удивление,университет,оценить шагать, марширует, воздушный, ювелир обмануть, дождливый, дрессирует, встречать похвалить, лабиринт, приказать, полянка
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