Помогите пж не могу пешить

Математика
Помогите пж не могу пешить
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Автор: Гость
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Гость:
В следующий раз пишите так,чтобы бало все видно и понятно
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